النيابة ترفض طلباً بإطلاق سراح وداد بابكر

رفضت نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، طلب محامي الدفاع عن وداد بابكر حرم المخلوع عمر البشير بإطلاق سراحها بالضمانة، عقب انتهاء فترة تجديد الحبس (7) مرات التي استمرت قرابة الأشهر السبعة، وقرر رئيس النيابة طلب أوراق الدعوى الجنائية وإحالتها للنائب العام.

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ودفع محامي الدفاع عن حرم المخلوع البشير أمس طلباً للنيابة، أوضح فيه أن الحبس غير قانوني، ويعرض حياة المتهمة للخطر جراء تفشي وباء “كورونا”، وأشار الدفاع إلى أن رئيس القضاء أصدر قراراً بتوقيف العمل في المحاكم، وأعلنت عن الدخول في إضراب مفتوح وفقاً للتوجيه بالرقم 2020م، بجانب ما تمر به البلاد والعالم من جراء تفشي وباء “كورونا” الذي يهدد البشرية.

وقال محامي الدفاع في تصريحات للصحفيين بحسب صحيفة الصيحة، عقب تنفيذ وقفة احتجاجية أمام النيابة، أن حبس المتهمة في هذه الظروف يعرض حياتها للخطر، وإن النائب العام أصدر قراراً إدارياً بتاريخ (16/1) الماضي، وجه فيه النيابات بسرعة الإجراءات وتصديق الضمانات وإحالة الدعاوى الجنائية إلى المحاكمة التي يكون فيها المتهمون بالحراسة، واكتملت في حقهم التحريات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)