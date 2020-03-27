أردول: المدير المقال وقع على صرف حوافز مليارية في اللحظات الأخيرة

كشف نائب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المقال مبارك أردول، عن تصديق مدير الشركة المقال يوسف محمد أحمد بصرف بدلات نقدية مليارية للعاملين في اللحظات الأخيرة من اقالته.

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وكتب أردول على صفحته على الفيسبوك ”المدير“ المقال الذي رفض التسليم أمس الأول يوقع في اللحظات الاخيرة على صرف مبالغ طائلة تصل مليارات كبدلات للعاملين بالشركة تصل إلى “11.5” ألف جنيه، لكل موظف، والذين يصل عددهم حوالي “420” موظف، وتابع أردول بحسب صحيفة السوداني “عليهم أن يسحبوا المبلغ الذي نزل على حسابي فورا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)