رئيسة القضاء تضع شرطين لرفع الإضراب

وعدت رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير، برفع إضراب العاملين بالسلطة القضائية حال توفُر المسوغات المطلوبة وسيادة حكم القانون، وذلك على خلفية الاعتداء على القاضي المقيم بمدينة الفاو بولاية القضارف من قبل قوة تتبع للقوات المسلحة.

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والتقت رئيسة القضاء بحسب صحيفة السوداني، بوفد برئاسة مدير إدارة القضاء العسكري اللواء حقوقي مهدي عبد الرحمن، والعميد إيهاب أحمد حسين مدير المكتب التنفيذى فرع القضاء العسكري، بحضور نائب رئيس القضاء ورئيس الجهاز القضائي بالخرطوم، وناقش الجانبان تداعيات الاعتداء على القاضي المقيم بالفاو بولاية القضارف من قوه تتبع للقوات المسلحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)