أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 27 مارس 2020م

التاريخ: 27-مارس-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * القاضي المعتدي عليه يروي التفاصيل لـ”الصيحة” * توجيه للأئمة بأداء صلاة الجمعة خارج المسجد * اتجاه لتسعير السكر وعقوبات رادعة للتخزين * إيقاف العمل بمشروع زراعي ضخم في نهر النيل * تشكيل لجنة لإصدار أسعار تأشيرية للسلع * أردول: المدير المقال وقع على صرف المليارات السوداني: Advertisements * رئيسة القضاء تضع شرطين لرفع الإضراب * الجيش يكشف حقيقة قوات حراسة موكب حمدوك * أردول: حوافز مليارية وزعت على العاملين بشركة الموارد المعدنية الدار: * حالة اشتباه بكورونا بالبحر الأحمر لسودانية قادمة من دولة عربية * الغرامة (90) ألف جنيه على مهرب (بنزين) * الحكومة تبقى على دعم سلعة دقيق الخبز * طعن شاب بسكين بسبب صف الغاز * القبض على طبيب مزيف بمستشفى بحري * اليوم لطلاب الشهادة الثانوية.. امتحان الجغرافيا والدراسات البيئية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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