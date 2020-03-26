نداء للمغتربين بالمساهمة في الحد من “كورونا”

التاريخ: 26-مارس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة وجه أمين جهاز المغتربين مكين تيراب، نداءً عاجلاً للسودانيين بالخارج للمساهمة في حملة مكافحة فيروس “كورونا” المستجد بالسودان. Advertisements ودعا مكين السودانيين بالمهجر للالتزام بالإرشادات والضوابط الصحية التي تقررها الدول المضيفة منعاً لانتشار الفيروس وحفاظاً على الأمن والسلامة الصحية بالبلدان التي يقيمون بها. ووجه مكين بحسب صحيفة السوداني، إعلام الجاليات والروابط والكيانات ومنظمات المجتمع المدني بالخارج بتكثيف الجرعات التوعوية والتثقيفية وسط الجاليات السودانية للحفاظ على سلامة السودانيين والمساهمة في مكافحة الفيروس في أوساط السودانيين بدول المهجر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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