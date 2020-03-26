وزارة الصحة: خروج (42) شخصاً من العزل بعد التأكد من سلامتهم

التاريخ: 26-مارس-2020
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أكدت وزارة الصحة الاتحادية، عدم وجود حالات إصابة جديدة بالفيروس، وأن مجمل حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان حتى يوم 24 مارس الجاري بلغت (13) حالة اشتباه وتم إخراج (42) شخصاً من العزل بعد أن أثبت الفحص المعملي سلامتهم.
وأكدت في تعميم صحفي بحسب موقع السوداني الخميس، عدم وصول قادمين عبر مطار الخرطوم، جراء إغلاق الأجواء السودانية أمام حركة الطيران ضمن الإجراءات لمنع دخول كورونا، منوهة إلى أن جملة القادمين من الدول الموبوءة منذ 25 يناير بلغت (2017) فرداً وتمت متابعة (1427) فرداً منهم بنسبة 70,7% موزعين على عدد من الولايات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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