التاريخ: 26-مارس-2020 فى : أخبار 86 مشاهدة Advertisements ثمن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني البروفسير صديق تاور الدعم السخي المقدم من بنك التنمية الإسلامى بجدة والبالغ خمسين مليون دولار لوزارة الصحة الاتحادية لمجابهة وباء كورونا. وبحسب صحيفة السوداني ، قال تاور عقب اجتماع اللجنة العليا للطواريء الصحية بالقصر الجمهوري اليوم أن اللجنة ثمنت الاستجابة السريعة من البنك الاسلامي ووقفت على الإجراءات المتبعة من وزارة المالية لاستلام المبلغ لتمكين وزارة الصحة من استخدامه. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر (50) مليون دولار من البنك الاسلامي للتنمية بجدة لوزارة الصحة للحد من “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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