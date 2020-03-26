النائب العام يتسلم التقرير الختامي لاحداث (كريندق)

التاريخ: 26-مارس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements تسلم النائب العام تاج السر الحبر اليوم الخميس التقرير الختامي للجنة التحقيق والتحري في احداث مدينة الجنينة ومعسكر ( كريندق) من اعضاء لجنة التحقيق . وبحسب صحيفة السوداني، اوضحت اللجنة انه تم قيد ( ٣٧ ) دعوي جنائية في مواجهة المتهمين شملت جرائم القتل والنهب والجراح العمد والشروع في القتل والاتلاف الجنائي ومواد اخري.. و فيما تم إصدار امر قبض في مواجهة ( ٦٩ ) متهما وتم القبض علي ( ٣٢ ) متهما ولايزال البحث جاريا للقبض علي بقية المتهمين.. وان كافة الدعاوي الجنائية امام النيابة العامة لمواصلة التحري فيها. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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