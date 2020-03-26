الشرطة تخمد حريقاً بمستودع شركات الغاز بالشجرة

التاريخ: 26-مارس-2020 فى : حوادث 2 مشاهدة Advertisements تمكنت شرطة الدفاع المدني، من احتواء حريق (محدود) اندلع بمستودع إحدى شركات الغاز (بمنطقة الشجرة بالخرطوم) ظهر الخميس. وبحسب صحيفة السوداني، كشفت شرطة الدفاع المدني عن إصابة (5) أشخاص إصابات طفيفة، ولا توجد خسائر في الأرواح ونوهت إلى احتراق (32) أنبوبة غاز، مع حريق كامل لجهاز تعبئة الغاز . الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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