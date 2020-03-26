عاجل | السودان يبدأ حظر السفريات الداخلية في البلاد

الخميس 26 مارس 2020

كتب محمد أمين

اطمأنت السلطات السودانية على الإجراءات الإدارية والمرورية للمواني البرية بولاية الخرطوم بناءً على القرارات المتخذة بحظر سفر المواطنين عبر الولايات المختلفة التي بدأت مساء اليوم (الخميس).



وأوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق، عزالدين الشيخ، في تصريح صحافي، أن قرار وقف السفريات البرية بين الولايات يشمل البصات السفرية والمركبات الصغيرة والخاصة إنفاذاً لقرارات حالة الطوارئ الصحية للحد من خطورة وإنتشار مرض الكورونا.

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ودعا المواطنيين إلى إتباع الإجراءات الإحترازية المتخذة وفق المعايير الصحية المتفق عليها بتوجيهات من منظمة الصحة العالمية ببرتكول تنفذه وزارة الصحة بالبلاد.

وناشد عز الدين المواطنين بضرورة الإستجابة للموجهات والقرارات الموضوعة لصالح المجتمع والأفراد مؤكداً التعامل القانوني الصارم للمخالفين للتوجيهات الصادرة.

فيما أشار مدير دائرة مرور بالخرطوم، اللواء شرطة أمير عبد المنعم فضل، الى وضع خطة مرورية واضحة لمعابر الولاية المختلفة عبر الإنتشار الشرطي للقوات والآليات لإنفاذ حظر السفر من وإلى العاصمة الخرطوم.