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عاجل | السودان يبدأ حظر السفريات الداخلية في البلاد

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محمد أمين 0 تبليغ

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الخميس 26 مارس 2020

عاجل | السودان يبدأ حظر السفريات الداخلية في البلاد

كتب

محمد أمين

اطمأنت السلطات السودانية على الإجراءات الإدارية والمرورية للمواني البرية بولاية الخرطوم بناءً على القرارات المتخذة بحظر سفر المواطنين عبر الولايات المختلفة التي بدأت مساء اليوم (الخميس).

وأوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق، عزالدين الشيخ، في تصريح صحافي، أن قرار وقف السفريات البرية بين الولايات يشمل البصات السفرية والمركبات الصغيرة والخاصة إنفاذاً لقرارات حالة الطوارئ الصحية للحد من خطورة وإنتشار مرض الكورونا.

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ودعا المواطنيين إلى إتباع الإجراءات الإحترازية المتخذة وفق المعايير الصحية المتفق عليها بتوجيهات من منظمة الصحة العالمية ببرتكول تنفذه وزارة الصحة بالبلاد.

 وناشد عز الدين المواطنين بضرورة الإستجابة للموجهات والقرارات الموضوعة لصالح المجتمع والأفراد مؤكداً التعامل القانوني الصارم للمخالفين للتوجيهات الصادرة.

فيما أشار مدير دائرة مرور بالخرطوم، اللواء شرطة أمير عبد المنعم فضل، الى وضع خطة مرورية واضحة لمعابر الولاية المختلفة عبر الإنتشار الشرطي للقوات والآليات لإنفاذ حظر السفر من وإلى العاصمة الخرطوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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