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الخميس 26 مارس 2020
كتب
محمد أمين
أكدت القوات المسلحة السودانية أن حراسة وحماية القادة في الدولة تتم بقوات نخبة تسمى قوات الحماية والتدخل السريع،(SWAT)، دحضا لخبر متداول عن حماية قوات أجنبية لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد عامر محمد الحسن في توضيح صحافي، إن هذه القوة تقوم بالتدخل السريع لحمايه مواكب الشخصيات الهامة.
واضاف ان هذه القوات مدربة تدريب عالي للتدخل في حال اعتراض الموكب وتتبع الحرس الرئاسي بهيئة الاستخبارات العسكرية، وترتدي الزي الأسود والمركبات السوداء.
واشار إلى هذا الوسم المتميز لهذه النخبه تسبب في ربكة للبعض بتبعيتها لجهات أجنبية وهو مجاف للواقع إذ أن حماية المسئولين العسكريين والمدنيين شأن سيادي وطني بامتياز تضطلع به قوات مهنية واحترافيه مشهودة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | توضيح مهم من الجيش السوداني حول القوات التي تقوم بحماية قادة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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