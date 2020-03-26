عاجل | السودان: اتصالات مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لحشد الدعم لمواجهة جائحة كورونا

الخميس 26 مارس 2020

كتب محمد أمين

كشفت الخارجية السودانية عن اتصالات بالعديد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الاقليمية والدولية لاستقطاب العون والمساعدات الفنية لمواجهة جائحة كورونا.



وقالت في بيان اليوم (الخميس) إن الاتصالات اثمرت في الحصول مساعداتٍ مالية وعينية مقدرة، مشيرة إلى المساعدات المقدمة من رجل الأعمال الصيني (جاك ما)، وهي عبارة عن 20 ألف جهاز فحص حرارة، و 100 ألف قناع طبي وألف سترة. واوضحت أن اللجنة الوطنية العليا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، نجحت في وضع خطة لمجابهة المرض على مستوى نقاط الدخول البرية والبحرية والجوية في البلاد.

وأقرت بالتدابير الصحية التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية والدول التي بها تمثيل دبلوماسي سوداني لمجابهة الوباء الخطير. وأضاف (البيان) ان الخارجية تولي عبر بعثتيها في القاهرة وأسوان اهتمام بالسودانيين العالقين في مصر، بالتواصل المباشر مع كافة الجهات الرسمية المصرية.

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وأشارت الخارجية إلى التنسيق والمتابعة لحل مشكلة السكن والإعاشة بعد قفل المعابر بين البلدين، من خلال التواصل مع برنامج الغذاء العالمي والبنك الإفريقي للتنمية لتوفير الغذاء للمواطنين السودانيين العالقين في الحدود مع مصر.

ووجهت بعثاتها بالخارج برصد التطورات الخاصة بانتشار الوباء في منطقة التمثيل و موافاة رئاستها بالتفاصيل و الإحصاءات لتزويد وزارة الصحة الاتحادية بالمعلومات، وتصنيف الدول وتحديد مكامن الخطورة للتعامل مع مواطني تلك الدول والمواطنين السودانيين القادمين منها على ضوء حجم الإصابات وخطورتها.

وأكدت زارة الخارجية على مواصلة جهودها لمنع انتشار جائحة كورونا في البلاد وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات ذات الصلة.