عاجل | وزير الشئون الدينية يوجه بإقامة صلاة الجمعة خارج قاعات المساجد

الخميس 26 مارس 2020 كتب محمد أمين وجه وزير الشئون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح، أئمة المساجد والدعاة والمصلين بإقامة صلاة الجمعة ليوم غد خارج قاعات الصلاة بالمسجد باعتبار أنها تتزامن مع أخطر مراحل نمو وتطور الفيروس.

واشار في تصريح صحفي عقب الاجتماع اللجنة العليا للطواريء الصحية اليوم (الخميس) بالقصر الجمهوري إلى أن فرش المسجد من أكثر أسباب انتقال الفيروس عبر التنفس. ووجه وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأئمة بتقصير وقت الخطبة والصلاة وجعلها في حدود عشر دقائق أو أقل منعا للازدحام وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين وغسلهما بالصابون عند الخروج الي المسجد.

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