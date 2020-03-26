تفاصيل جديدة بشأن مستحقات لاعبي المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تمكّنت”السوداني” من الحصول على معلوماتٍ مثيرة بشأن الأزمة المالية التي تخص عددًا من اللاعبين في الفرقة الحمراء، لا سيما بعد توقف بعضهم في الآونة الأخيرة عن التمارين قبل تعليق النشاط الرياضي.

ووفق المعلومات، فإنّ مجلس المريخ منح جميع لاعبي الفريق مستحقاتهم المالية حتى مارس الحالي، وهو ما درج عليه القطاع الرياضي في الفترة الأخيرة بتسليم اللاعبين حقوقهم المالية على الفور.

وبحسب مصدر مقرّب من مجلس الإدارة، فقد أشار إلى أنّ المجلس سيعمل على حسم بعض التمرّد الذي اتبعه عدد من اللاعبين في الآونة الفائتة.

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وأوضح أنّ ما يطالب به بعض لاعبي المريخ في الوقت الراهن هو مقدّمات عقود هي من الأصل متفق عليها وموجودة في العقد.

وأشار إلى أنّ عماد الصيني ومحمد المصطفى لديهما حقوق فيما يتعلّق بمقدّم العقد، وهذا مرهون بالعقد لدخول العام الجديد، وهو مستحق مالي طبيعي وفقًا لما تمّ الاتفاق عليه سابقًأ”.

وأكّد مصدر مقرّب من الإدارة الحمراء أنّ توقف اللاعبين عن مزاولة نشاطهم وربطه بتسلّم حقوقهم المالية أمر غير مقبول.

وأبان أنّ من حق أي لاعبٍ المطالبة بحقوقه غير أنّه عليه التعامل باللوائح وبالتالي النادي لن يفرّط في حقوقه لطالما أنّه سيوّفر المستحقات المالية