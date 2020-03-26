شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
زعم حساب شهير بتسريباته السياسية على موقع التدوين المصغر تويتر، إصابة 14 أميرا سعوديا من الأسرة الحاكمة بفيروس كورونا المستجد وسط حالة من الرعب داخل الديوان الملكي من تفشي الفيروس بين أفراد الأسرة الحاكمة.
حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 470 ألف شخص على تويتر، قال في تغريدة رصدتها (وطن) إن فيروس كورونا أصاب 14 أميرا 9 منهم في الرياض و5 في جدة.
ولفت “العهد الجديد” إلى أن عددا من الأمراء المصابين قد عادوا مؤخراً من استراليا المبوءة بالفيروس.
يشار إلى أنه لا يمكننا التأكد من المعلومات المتداولة على مواقع التواصل بشكل مستقل، كما أنه لم تشر أي بيانات رسمية أو مواقع إخبارية سعودية لأي من هذه المعلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا بدأ بحصد آل سعود.. إصابة 14 أميرا بارزا بكورونا والفيروس يهدد العائلة الحاكمة برمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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