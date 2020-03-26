شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
زف رجل أعمال سعودي شهير، بشرى سارة، أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانه اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال طاقم سعودي بالكامل.
وقال رجل الأعمال السعودي بندر بن محمد آل سعود، مالك شركة “عنود” الرياض، إن السعودية سوف تعلن عن لقاح فيروس كورونا قريب جداً بعد عدة تجارب تكللت بالنجاح.
وأثارت التغريدة أو البشرى التي أطلقها رجل الاعمال السعودي، حالة من التندر ضده ومن الحكومة السعودية، بعدما فشل العالم كله في إيجاد لقاح للفيروس القاتل الذي حصد لغاية الآن أرواح المئات حول العالم وحصار الملايين في منازلهم ضمن اجراءات الحجر الصحي الذي فرضته السلطات ضد مواطنيها خشية تفشي الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر رجل أعمال سعودي يزف بشرى سارة ويعلن عن لقاح كورونا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.