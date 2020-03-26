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رجل أعمال سعودي يزف بشرى سارة ويعلن عن لقاح كورونا!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

زف رجل أعمال سعودي شهير، بشرى سارة، أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانه اكتشاف علاج لفيروس المستجد، وذلك من خلال طاقم سعودي بالكامل.
وقال رجل الأعمال السعودي بندر بن محمد آل سعود، مالك شركة “عنود” الرياض، إن سوف تعلن عن لقاح فيروس كورونا قريب جداً بعد عدة تجارب تكللت بالنجاح.
وأثارت التغريدة أو البشرى التي أطلقها رجل الاعمال السعودي، حالة من التندر ضده ومن الحكومة السعودية، بعدما فشل العالم كله في إيجاد لقاح للفيروس القاتل الذي حصد لغاية الآن أرواح المئات حول العالم وحصار الملايين في منازلهم ضمن اجراءات الحجر الصحي الذي فرضته السلطات ضد مواطنيها خشية تفشي الفيروس.

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