بدء عمليات حصاد محصول القمح بمشروع كراون الزراعي بشندي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أشاد الأستاذ جعفر أبوالقاسم الجابري المدير التنفيذي لمحلية شندي بشركة كراون الزراعية ودورها الكبير تجاه الاقتصاد السوداني.

جاء ذلك لدى مشاركته صباح اليوم بمشروع كراون الزراعي بمناسبة انطلاقة عمليات حصاد محصول القمح ومحصولات الموسم الشتوي بحضور المهندس الأمين محمد أحمد مدير الزراعة بمحلية شندي، وعدد المدير التنفيذي لمحلية شندي النجاحات المقدرة لشركة كراون الزراعية وزراعتها لعدد من المحاصيل بالتركيز على محصول القمح، مؤكدا أن الإنتاج الزراعي يمثل المخرج الحقيقي للبلاد.

وأكد الأستاذ الجابري على مقدرة محلية شندي على المساهمة في الاكتفاء الذاتي من محصول القمح والمحاصيل الأخرى معلنا تعاونهم في الجانب الزراعي الذي يساهم في زيادة الإنتاج ودفع النشاط الاقتصادي، مؤكدا اهتمامهم بتفعيل الإرشاد الزراعي والتقنيات الحديثة .

من جانبه، امتدح المهندس عبدالوهاب حسن سليمان المدير التنفيذي لشركة كراون الدور الكبير للمشاريع الاستثمارية لزيادة الإنتاج والإنتاجية متقدما بالشكر للمدير التنفيذي لمحلية شندي لزياراته ومشاركته تدشين حصاد القمح بالمشروع مضيفا أن مشروع كراون الزراعي بشندي شمل زراعة عدد من المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محصول القمح والأرز وقصب السكر والبرسيم والموالح بالإضافة للإنتاج الحيواني، مشيرا إلى أن شركة كراون لها عدد من المشاريع الزراعية بعدد من مدن السودان المختلفة .