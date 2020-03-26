شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تسبب موقع “الشارقة 24” الإلكتروني التابع لحكومة إمارة الشارقة في غضب السعوديين؛ بعد نشره لخبر توجيه النيابة العامة التركية تهمة القتل المتعمد بشكل وحشي عن سبق إصرار وترصد لـ20 متهما في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

واضطر الموقع لحذف الخبر من الموقع وحسابه في “تويتر” بعد هجوم مغرّدين سعوديين عليه، متهمين الموقع وإدارته بنشر الخبر عن قصد بغرض “الشماتة” من السعودية .

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كانت هذه تفاصيل خبر موقع إماراتي يشمت بالسعودية ويثير غضب مغرّديها بسبب “خاشقجي”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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