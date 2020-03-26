بيل غيتس لترامب: الاقتصاد سيعود للنمو ولكنك لا تستطيع أن تعيد الأموات للحياة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير الأمريكي بيل غيتس، ماذا سيفعل لو كان رئيسا للولايات المتحدة للقضاء على تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته شبكة “سي.إن.بي.سي” الأمريكية، قال بيل غيتس إنه لو كان رئيسا لأمريكا في الوقت الحالي، فإن خطته للتغلب على انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” كانت ستتمثل في عزل الناس عبر ولايات أمريكا لكي يمنع انتشار العدوى.

وأضاف غيتس في مداخلة تلفزيونية أن “الرسالة الواضحة ستكون بأنه لا خيار آخر لدينا سوى فرض هذا العزل، وأن هذا العزل سيستمر لمدة من الزمن”.

وتابع: “في حالة الصين استمر العزل لنحو 6 أسابيع، لذا يجب علينا أن نجهز أنفسنا لهذا الأمر ونقوم به على أكمل وجه”.

وأوضح غيتس أن “العزل حال تطبيقه بصورة جيدة محليا لمدة 20 يوما فإن الأوضاع ستتغير نحو الأفضل مع تراجع معدلات انتشار المرض وانحسار الإصابات الجديدة”.

وشدد غيتس على أهمية إعطاء الأولوية للإنسان والصحة على المال في الأزمة الحالية.

واستطرد: “إنها حقا لمأساة تنبع من أن الآثار الاقتصادية لهذا الوباء ستكون قاسية للغاية، لم يحدث شيء من هذا القبيل لاقتصاد البلاد من قبل، ولكن المال، من الممكن أن يعود مرة أخرى ومن الممكن أن يعود الاقتصاد للنمو ولكنك لا تستطيع أن تعيد الأموات للحياة مرة أخرى.. لذا يتحتم علينا أن نشعر بالصعوبات الاقتصادية من أجل أن نحافظ على الحياة”.