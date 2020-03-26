سلطان عمان يتبرع بـ 26 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تبرع سلطان عمان، هيثم بن طارق، بمبلغ 10 ملايين ريال عماني (26 مليون دولار أمريكي)، من حسابه الشخصي إلى حساب الصندوق المخصص بمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء العمانية في صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، اليوم الخميس: “في إطار دعم جلالته الشخصي لجهود مكافحة هذه الجائحة فقد تفضّل – أعزه الله -بالتبرع بمبلغ عشرة ملايين ريال للصندوق المخصص لهذا الغرض، مثمنًا كافة المبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص والأفراد لدعم جهود الحكومة في هذا الواجب الوطني”.

وأضافت الوكالة أن ذلك جاء خلال ترأس السلطان هيثم بن طارق، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس “كورونا”.

وأكد سلطان عمان أن الحكومة ستسخر كافة إمكانياتها في سبيل مجابهة هذه الجائحة، والحد من تفشيها.

كما أشارت الوكالة إلى أن السلطان هيثم وجه الجهات المختصة بعدم التهاون في تطبيق القوانين، بما يضمن التزام الجميع بالإجراءات التي تحول دون انتشار هذه الجائحة، واستفحالها في أوساط المجتمع.

وفي إطار تعاون المؤسسات مع الحكومة لمواجهة الفيروس القاتل، خصصت 53 منشأة فندقية 2816 غرفة مجانية، لتكون تحت إشراف وزارة الصحة العمانية.

يأتي ذلك، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة العمانية تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 109 حالات.