(مشوار ريدة) بين “أحمد المك” و”مكارم بشير”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
{ يواصل الملحن القدير “أحمد المك” ثنائيته الفنية مع المطربة “مكارم بشير” عبر أغنية جديدة فرغ من تلحينها مؤخراً، وهي بعنوان (مشوار ريدة) من كلمات الشاعر السفير “معاوية التوم”.
وفي حديثه لـ(المجهر) قال “المك” (مشوار ريدة) تعتبر من الأغنيات الكبيرة، وإنها انضمت إلى مجموعة أغنيات
كبيرة جمعته مع المطربة الجماهيرية “مكارم بشير” والشاعر الكبير “إسحق الحلنقي”، وهي (تحذير) و(فرصة تانية)، بالإضافة إلى أغنية (أمي) من كلمات الشاعر الراحل “حسن الزبير”، كما كشف “المك” عن تحضيره لأغنية قادمة أيضاً لـ”مكارم” من كلمات الشاعر “عبد الوهاب هلاوي” بعنوان (أنا أستاهل)، وأشاد “المك”
بالنجاحات التي ظلت تحققها المطربة “مكارم بشير” وتمنى أن تتوج هذا النجاحات بالحرص والتركيز على تقديم أعمالها الغنائية الخاصة التي لا تقل في مستواها ومحتواها عن أغاني رواد الأغنية السودانية الذين أبدعت في ترديد أعمالهم. ومن جانب آخر أكد “المك” أنه في هذه الأيام يحضر لإنتاج برامج تلفزيونية استعداداً لبثها خلال شهر رمضان، بأفكار جديدة سوف يعلن عنها قريباً.
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