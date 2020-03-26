تعيين طاقم حراسة أجنبي لحمدوك.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف رئيس تحرير صحيفة مصادر الاستاذ عبد الماجد عبد الحميد عن اختيار قوة عسكرية من قوات الأمم المتحدة في السودان لتولي حراسة وتأمين رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك. وقال عبد الماجد على صفحته الرسمية بالفيس بوك: (رسمياً.. قوة عسكرية من قوات الأمم المتحدة بالسودان تتولى حراسة وتأمين رئيسالوزراء السوداني عبد الله حمدوك.. الحماية والحراسة تشمل تأمين تحركات حمدوك ومراقبة وتأمين خط سير موكبه في كل المواقع وخاصة أثناء خروجه من منزله وعودته إليه بكافوري.. الخطوة وجدت استهجاناً داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية بالسودان.. ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء لوقف وتدخل قوات الأمم المتحدة فيالشأن الأمني السوداني). وأثار المنشور جدلاً كثيفاً على صفحة عبد الماجد وحظي بمئات التعليقات في أقل من نصف ساعة وأكثر من 30 مشاركة إلي جانب تسجيل مئات من حالات الاعجاب. وكان رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك نجا في التاسع من مارس الجاري من محاولة اغتيال بتفجير استهدف موكبه في منطقة كوبر بالعاصمة الخرطوم.