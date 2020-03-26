الخليج 365 :
أوضح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم د. (آدم كبير) خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم أنهم لا يعترفون برئاسة سوداكال للمريخ وقال: “المفوضية السابقة اعتمدت مجلس المريخ من منصب نائب الرئيس وبالتالي سوداكال لا علاقة له بالمجلس ونحن لا نعترف به كرئيس لنادي المريخ”.
وأضاف: ” الوضع في المريخ لا يرضينا كوزارة لأن النادي يعاني مشكلة إدارية كبيرة، ونحن من جانبنا سنعمل خلال الأيام المقبلة على واحد من خيارين الأول تعيين مجلس إدارة جديد أو حصر العضوية لإعلان جمعية عمومية مبكرة لانتخاب مجلس جديد”.
يذكر ان الوزير كان قد أعلن خلال المؤتمر تشكيل المفوضية محددًا فترة مهامها بأربعة سنوات من تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة : تعيين مجلس إدارة جديد للمريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.