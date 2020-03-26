موقع إنتقالات عالمي يحدد قيمة مالية مرتفعة للاعب الهلال في سوق الانتقالات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حدد موقع (ترانسيفير ماركت) المتخصص في سوق الانتقالات الدولية، القيمة التسويقية لحارس الهلال “جمال سالم” الذي ينتهي عقده في الثالث من يونيو 2021م، وأشار الموقع إلى أن قيمة الحارس الثالث لمنتخب

الرافعات تبلغ 200 ألف دولار، وأشار إلى أن جمال سالم الذي بلغ سن الخامسة والعشرين، قد بدأ مسيرته الاحترافية الإكسبريس في العام 2011 ومن ثم انتقال لكمبالا سيتي في موسم 2012 وانضم للمريخ في 2014

وحقق معه بطولة سيكافا ومن ثم تعاقد مع الهلال في أكتوبر 2018 ولديه فرصة في اللعب بأحد أندية جنوب أفريقيا في الفترة القادمة.