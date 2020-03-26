التاريخ: 26-مارس-2020
1 مشاهدة
اعتذر وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس مدني للصحفيين الاقتصاديين، عن ما بدر من مكتب الإعلام بالوزارة تجاه الصحفيين، معلناً عن الشروع في إجراءات تضمن حق الإعلام في الحصول على المعلومات المتعلقة بالوزارة، واستعداده لعقد لقاء جامع للصحافة الاقتصادية، لتمليكهم كل المعلومات والإجابة على استفساراتهم.
وقال خلال لقائه اليوم بوفد من ممثلي الصحافيين الاقتصاديين، بحسب سونا إنه يعتذر لكل الصحفيين مما بدر، موضحاً أن العلاقة بينهم كجهة تنفيذية ووسائل الإعلام يسودها الاحترام والتعاون، مؤكداً أهمية دور الصحافة في تبصير المواطن، بما يدور وعكس نشاطات الوزارة.
وأضاف: المعالجات تشمل تغيير مدير الإعلام بالوزارة واستبداله بآخر متعاون مع الصحفيين حرصاً على مكانة الوزارة، لافتاً إلى أن مسلك مدير الإعلام تسبب لهم في “شعور بالذنب”، داعياً الصحفيين لمواصلة التعاون مع الوزارة في وضع يسوده الاحترام والتقدير.
يشار إلى أن مجموعة من الصحافيين الاقتصاديين دفعوا بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة، احتجاجاً على ممارسات إدارة الإعلام بالوزارة ضدهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصناعة تعتذر للصحفيين الاقتصاديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.