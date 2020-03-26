اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مفرح يوجه بإقامة صلاة الجمعة غداً خارج قاعات المساجد

0 نشر
Abdulmahmood 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 26-مارس-2020

2 مشاهدة

مفرح يوجه بإقامة صلاة الجمعة غداً خارج قاعات المساجد

واصلت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اجتماعاتها اليوم بالقصر الجمهوري، في إطار استعدادات الدولة لمواجهة فايروس .

Advertisements

ووجه وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أئمة المساجد والدعاة والمصلين بإقامة صلاة الجمعة ليوم غد خارج قاعات الصلاة بالمسجد باعتبار أنها تتزامن مع أخطر مراحل نمو وتطور الفيروس واعتبار أن فرش المسجد من أكثر أسباب انتقال الفيروس عبر التنفس.

ووجه وزير الشؤون الدينية والأوقاف بحسب سونا الأئمة بتقصير وقت الخطبة والصلاة وجعلها في حدود عشر دقائق أو أقل منعاً للازدحام وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين وغسلهما بالصابون عند الخروج إلى المسجد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفرح يوجه بإقامة صلاة الجمعة غداً خارج قاعات المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا