الأجهزة الكهربائية تشهد زيادات جنونية..تعرف على الأسعار

تصاعدت أسعار الأجهزة الكهربائية بصورة مخيفة، ووصلت الزيادة في بعض الإدوات إلى 50% خاصة أجهزة التكييف، وعزا أصحاب محال تجارية سبب الارتفاع لزيادة سعر الدولار ووقف الاستيراد، مشيرين إلى توقف الوارد من قطع الغيار واسبيرات الأجهزة الكهربائية، مع نقص المخزونات الموجودة بالفعل.

وبحسب اليوم التالي ارتفع سعر مكييف سكاى لاين 6 آلاف متحرك بدون ريموت إلى 17800 جنيه، ومكيف كراون 6 إلاف متحرك بدون ريموت 17.500، ومكيف أسكاي 8 آلاف وحده متحرك بالريموت 27.500، ومكيف ديجى 5 ألاف وحدة متحرك من شركة الجي بالريموت 22500 جنيه، ومكيف ديجي 8 آلاف وحدة متحرك من شركة ال جى بالريموت 29.90، والثابت 8 الف وحدة 26 ألفاً، ومكيف الجزيرة قلاب قش 29500، أما مكيفات الإسبلت ماركة ال جي 18 الف وحدة انفيرتر بسعر 88 ألف جنيه.

ووصلت أسعار مروحة سقف أمبر هندي الكرتونه ٣ مراوح 8.600 ومروحة حائط أمبر هندي 4.600 ومروحة شحن سمارت 10.900 ومروحة شحن هافاب 12.200 وكولر كراون بالثلاجة ضمان 13500 جنيه.

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أما الثلاجات فتباينت أسعارها حسب الماركة والمقاس، فسعر ثلاجة كراون 6 قدم 16.500، وثلاجة الـ جي 19 قدم 94.000، وثلاجة ايديال 11 قدم باب واحد مصرية 36 ألف جنيه، وثلاجة شارب 10 قدم بابين بسعر 37 ألف جنيه، وهافاب 12 قدم بابين بسعر 42 ألف جنيه، و 14 قدم باب واحد 38 ألف جنيه، و16 قدم بابين 48 ألف جنيه، وثلاجة توشيبا 14 قدم بابين 48 ألف جنيه، و 18 قدم 74 ألف جنيه، وثلاجة تورنادو 16 قدم بسعر 49 ألف جنيه.

أما غسالة ماركة نسمة حوض واحد 17800 جنيه، والـ جي 10 كيلو حوضين 38 ألف جنيه، وأتومتيك 9 كيلو بسعر 58 ألف جنيه، وحجم 13 كيلو 76 ألف جنيه، أما شاشة ماركة اسكاي لاين 32 بوصة وصلت إلى 14 الف جنيه، ودانسات 43 بوصة 25 ألف، و 50 بوصة 41 ألف جنيه.

بوتاجاز فيمس تركى 4 شعلة استيل 22.500 وبوتاجاز نيكاي تربيزة استيل 3 شعلة نحاس إشعال ذاتى 3.600 وبوتاجاز بيس تربيزة زجاج ٣ شعلة نحاس اشعال ذاتى 4.200 وبوتاجاز هافاب تربيزة 4 شعلة نحاس بسعر 4500 جنيه، بوتاجازات هافاب، وبوتاجاز 5 شعلة استيل 15.800 وبوتاجاز 5 شعلة زجاج 16.800 وبوتاجاز ستيل 4 شعلة 10.700 وبوتاجاز زجاج 4 شعلة 11.700 وخلاط فريش ضد الكسر 4.500 وعصارة فواكه هافاب 8.200 وخلاط تورنادو ضد الكسر 4.900 وخلاط بناسونيك سرعتين 7.900 وخلاط مولينكس فرنساوى 7.700 وخلاط بناسونيك مطاعم جك زجاج 13.600 جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)