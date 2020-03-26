بلاغ في نيابة الخرطوم شمال ضد مجلس المريخ ورئيس لجنة الاستثمار

قيد عضو نادي المريخ متوكل صالح (ود الجزيرة) اليوم بلاغاً لدى نيابة الخرطوم شمال، ممثلة في مولانا أحمد النور الحلا، في مواجهة مجلس إدارة نادي المريخ، ورئيس لجنة الاستثمار بالنادي، محمد أبو عوف حسب الرسول الشهير ب (أبو أواب)، وذكرت الدعوى التي صاغها مولانا حيدر التوم المحامي أن مجلس إدارة نادي المريخ أبرم عقداً استثمارياً مع رئيس لجنة الاستثمار بالنادي، بغرض الدخول في علاقة استثمارية مع آخرين دون الحصول على موافقة الوزير المختص بموجب المادة 32 / 2 / 3 من قانون الرياضة بولاية الخرطوم .

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وبحسب اليوم التالي حوى العقد تجاوزات تمثل انتهاكاً للقانون، وتبديداً لموارد النادي، وإدارة للمال العام المؤتمن عليه المجلس بصورة تؤدي إلى فقدان المريخ لمقدّراته وعقاراته، وأشارت عريضة الدعوى إلى أن المخالفات التي أُرتكبت تضر بالمريخ وتعرض تسجيله لدى المفوضية إلى خطر التجميد من قبل السلطات، وأوردت أن المخالفة اشترك واتفق للقيام بها عدد من أعضاء المجلس، ممن غيبوا منسوبي النادي وأعضاء جمعيته العمومية، وزجوا بالمريخ في أخطار محققة، وأوضحت العريضة أن الجريمة مثار الدعوى مثلت خيانةً للأمانة واشتراكاً واتفاقاً جنائياً، بجانب مخالفات إدارية أخرى، وأشارت إلى أن مبادرة المجلس بإلغاء العقد لا تعفيه من المسؤولية بعد أن قام بتوقيع العقد واستلم أموالاً مقابله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)