تعليق حركة الطيران الداخلي اعتباراً من الغد

التاريخ: 26-مارس-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة أعلَنت شركة مطار الخرطوم، تعليق رحلات الطيران الداخلية اعتباراً من فجر غدٍ الجمعة. Advertisements وأوضحت الشركة في بيانٍ صحفي بحسب الصيحة، أنّه تقرّر أن تكون جميع رحلات شركة (تاركو) إلى الولايات المُقرّرة اليوم الخميس من صالة المُغادرة العالمية رقم (2)، حيث يبدأ الميزان في السادسة صباحاً، ونوّهت إلى أن بقية الشركات المُغادرة في ذات اليوم ستكون إجراءاتها في صالة السفريات الداخلية (الحج والعُمرة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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