السودان يدين الهجوم الإرهابي على موقع للجيش التشادي

التاريخ: 26-مارس-2020
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أدان السودان الهجوم الإرهابي الغادر الذي شنته جماعة بوكوحرام الإرهابية المتطرفة على موقع للجيش التشادي في شبه جزيرة بوما بمقاطعة البحيرة بتشاد.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها وقوف السودان الكامل إلى جانب الشقيقة تشاد في معركتها ضد خطر الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن والسلام والاستقرار بإقليم بحيرة تشاد والمنطقة بأسرها، مؤكدة أن أمن واستقرار تشاد، هو من أمن واستقرار السودان.
ودعت الوزارة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة والقضاء عليها.
وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان:
تعرب وزارة الخارجية إنابة عن حكومة وشعب السودان عن إدانتها بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي شنته جماعة بوكوحرام الإرهابية المتطرفة على موقع للجيش التشادي في شبه جزيرة بوما بمقاطعة البحيرة بتشاد ليل الأحد – الاثنين الموافق ٢٢-٢٣ مارس ٢٠٢٠م، وراح ضحيته ٩٢ من العسكريين التشاديين إلى جانب عشرات الجرحى.
وتتقدم الوزارة بصادق التعازي لأسر الضحايا وحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيقة.
كما تجدد الوزارة التأكيد على وقوف السودان الكامل إلى جانب الشقيقة تشاد في معركتها ضد خطر الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن والسلام والاستقرار بإقليم بحيرة تشاد والمنطقة بأسرها.
وتعيد التذكير بأن أمن واستقرار تشاد، هو من أمن واستقرار السودان.
وتدعو الوزارة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة والقضاء عليها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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