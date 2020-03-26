“أبو جبل”: عودة الممتاز مجهولة

كشف الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، الدكتور “حسن أبوجبل”، أن الحديث عن استئناف النشاط داخل الاتحاد في الوقت الراهن معدوم تماماً وكل التركيز على مجابهة فايروس (كورونا)

وبحسب المجهر السياسي أكد أن الحضور للاتحاد للأشياء الضرورية فقط وأن العاملين بالاتحاد تم تقليصهم إلى نسبة 50% والعمل أصبح بالتناوب وأن التركيز حالياً على سلامة الناس وليس هنالك أحد يعرف متى يستأنف اللعب في الممتاز أو المناشط الأخرى وعندما يسيطر العالم على هذا الفايروس سنقرر بشأن عودة النشاط.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)