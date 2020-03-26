أسر معتقلي النظام البائد تقتحم النيابة العامة مطالبة بالإفراج عنهم

التاريخ: 26-مارس-2020 فى : أخبار 2 مشاهدة اقتحمت أسر معتقلي النظام البائد، مباني النيابة العامة لتقديم طلب للنائب العام تاج السر الحبر، بإطلاق سراح ذويهم خوفاً من إصابتهم بفايروس كورونا المستجد.

وبحسب مصدر من الأسر– فضل حجب اسمه- فإن النائب العام رفض مقابلتهم بعد تقديمهم أكثر من (6) طلبات مقابلة، مشيراً إلى أنه بعد تفشي وباء كورونا فإن الوضع الصحي بالسجن الكبير “كوبر” أصبح غير ملائم للمعتقلين، خاصة أن أعمارهم فوق الـ60.

وأضاف بحسب السوداني : إنهم سلموا رئيس مجلس السيادة مذكرة ورئيسة القضاء ورئيس الوزراء والمنظمات الأممية والدولية ومجلس حقوق الإنسان، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين ووضعهم في الإقامة الجبرية في منازلهم حفاظاً على صحتهم. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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