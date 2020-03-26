التشريح : ذبحة صدرية وراء وفاة وزير الدفاع

أظهرت نتائج التشريح الجنائي على جثمان وزير الدفاع الفريق أول جمال عمر، أن وفاته نتيجة ذبحة صدرية، بعد أن طلبت أسرته تشريح جثمانه في الخرطوم للتأكد من سبب الوفاة.

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ووبحسب مصادر شهد رئيس مجلس السيادة والمكون العسكري تشييع وزير الدفاع بمقابر فاروق، بعد أن طلب الفريق أول عبد الفتاح البرهان من الحكومة عدم حضور الدفن للإجراءات المتخذة بسبب وباء كورونا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)