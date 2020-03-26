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رسمياً ..قوة من الأمم المتحدة لحماية حمدوك

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Abdulmahmood 0 تبليغ

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التاريخ: 26-مارس-2020

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رسمياً ..قوة من الأمم المتحدة لحماية حمدوك

علمت (مصادر)، أن قوة عسكرية من قوات الأمم المتحدة بالسودان تتولى حراسة وتأمين رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، في أعقاب محاولة إغتياله قبل ثلاثة أسابيع.

وبحسب معلومات (مصادر)، فإن الحماية والحراسة تشمل تأمين تحركات عبد الله حمدوك ومراقبة وتأمين خط سير موكبه في كل المواقع، خاصة أثناء خروجه من منزله، وعودته إليه بكافوري “الخرطوم بحري”.

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وذكرت مصادر، أن الخطوة وجدت استهجاناً داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية بالسودان، في وقت لم يتم اتخاذ أي إجراءات لوقف وتدخل قوات الأمم المتحدة في الشأن الأمني السوداني.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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