حميدتي : الدولة العميقة وراء فض الاعتصام

اتهم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الدولة العميقة وعناصرها، بجريمة فض اعتصام القيادة العامة، في يونيو الماضي.

ورأى حميدتي، في حوار مع صحيفة “الاندبندت”، أن فض اعتصام القيادة “انقلاب”، وأعلن عن اعتقال نحو (200) شخص على الأقل بتهمة انتحال صفة الدعم السريع، في محاولة لتشويه سمعتها.

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وأشار بحسب صحيفة مصادر إلى إجراء مساءلة داخلية تشمل التحقيق في الحادثة، وكشف عن وجود ضباط ملحقين بالدعم السريع يحملون رتب مختلفة، من بينهم ضباط برتبة لواء ينتمون للنظام القديم؛ شاركوا في فض الاعتصام.

وقال حميدتي، إن قواته تتعرض لاستفزازات لا توصف، ورفض الإدعاءات التي تواجهها، واعتبرها استهدافاً ممنهجاً من قبل النظام السابق، وأضاف:”الدعم السريع حماة دارفور والثورة”، مؤكداً أن أولويته في الوقت الراهن هو نجاح الحكومة المدنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)