آلاف الموظفين بوكالات السفر يلزمون منازلهم

التاريخ: 26-مارس-2020
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لزم آلاف الموظفين وأصحاب وكالات السفر والسياحة، منازلهم في أعقاب وقوف السفر الخارجي والداخلي، وأغلقت (1500) وكالة سفر أبوابها لحين إنجلاء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر مطلعة، إن (14) ألف معتمر سوداني تعذر سفرهم للأراضي المقدسة، بسبب كورونا، معظمهم حصل على تأشيرات الخروج، منوهة إلى أن بعض أصحاب الوكالات العاملة في العمرة سيقومون في الأسبوع المقبل باستفسار وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشأن العمرة وإمكانية إرجاع أموالهم الموجودة في حسابات الوكالات بالسعودية في حال استمرار الوباء على ماهو عليه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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