التاريخ: 26-مارس-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة أكد رئيس شعبة أصحاب الصيدليات الخاصة الأسبق د. نصري مرقص يعقوب، اليوم “الخميس”، خلو الصيدليات الخاصة من علاج الكلوركين. وقال مرقص، لـ(مصادر)، إن شركات الأدوية أوقفت استيراد الكلوركين منذ سنوات، بعد أن تم سحبه كبرتوكول أول لعلاج الملاريا بالبلاد، والاستعاضة عنه بالعلاج المزدوج (الراجمات)، وأضاف : “حتى الآن لم يثبت علمياً أنه يعالج فيروس كورونا”. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شعبة الصيدليات : سحب الكلوركين قبل سنوات وحتى الآن لم يثبت علمياً أنه يعالج فيروس كورونا”. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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