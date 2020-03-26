عاجل | السودان: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 26 مارس 2020

كتب محمد أمين

أكدت وزارة الصحة السودانية عدم وجود حالات اصابة جديدة بفايروس كورونا.



وعقدت اللجنة الفنية لمجابهة الاوبئة بوزارة الصحة الاتحادية اليوم الخميس اجتماعها الدوري بحضور الإدارات المختصة بوازرة الصحة الاتحادية والشركاء والجهات ذات الصلة .

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وكشفت التقارير الوبائية بوزارة الصحة عن مجمل حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان حتى يوم الاربعاء الماضي بلغ ١٣حالة اشتباه وتم إخراج ٤٢ شخصا من العزل بعد ان أثبت الفحص المعملي سلامتهم.

واكدت التقارير عدم وصول قادمين عبر مطار الخرطوم جراء اغلاق الاجواء السودانية أمام حركة الطيران ضمن الإجراءات لمنع دخول كورونا.

ونوهت إلى إن جملة القادمين من الدول التي سجلت اصابات كبيرة بالمرض ٢٠١٧ فردا وتمت متابعة ١٤٢٧ فردا منهم بنسبة ٧٠،٧٪ موزعين على عدد من الولايات.