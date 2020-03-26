عاجل | رئيس مجلس السيادة يدين الهجوم الارهابي على تشاد 

الخميس 26 مارس 2020 كتب محمد أمين أجري رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم (الخميس)، اتصالا هاتفيا برئيس دولة تشاد إدريس دبي أدان خلاله الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة بوكو حرام والذي خلّف العديد من الجرحى والمصابين.

Advertisements وأعلن البرهان وقوف وتضامن السودان مع تشاد والتصدي لاي إستهداف تتعرض له والعمل على دفع جهود تحقيق الأمن والاستقرار فيها. وجدد الفريق أول ركن البرهان، حرص السودان علي تقوية ودفع العلاقات بين الخرطوم وانجمينا من أجل مصلحة البلدين الصديقين والشعبين الشقيقين. ووعد رئيس مجلس السيادة بزيارة تشاد حال انقشاع جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره.

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