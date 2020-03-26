عاجل | السودان يدين هجوم جماعة بوكو حرام الارهابية على مناطق عسكرية بتشاد

الخميس 26 مارس 2020

كتب محمد أمين

دانت الحكومة السودانية ما اسمته بالهجوم الغادر الذي شنته جماعة بوكوحرام الإرهابية المتطرفة على موقع للجيش التشادي في شبه جزيرة بوما بمقاطعة البحيرة بتشاد (الاثنين) الماضي وراح ضحيته ٩٢ من العسكريين التشاديين إلى جانب عشرات الجرحى.

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وجددت وزارة الخارجية في بيان اليوم (الخميس) التأكيد على وقوف السودان الكامل إلى جانب الشقيقة تشاد في معركتها ضد خطر الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن والسلام والاستقرار بإقليم بحيرة تشاد والمنطقة بأسرها.

وأكدت أن أمن واستقرار تشاد، هو من أمن واستقرار السودان.

ودعا السودان إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة والقضاء عليها.