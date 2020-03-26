تبرع بـ(17)مليار جنيه من مزارعي الجزيرة لدعم كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مجلس تنظيم مهن الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة تبرعه بـ10 كيلو قمح من كل مزارع بالمشروع، دعماً للحكومة الانتقالية وسنداً لوزارة الصحة لمجابهة جائحة كورونا.

وشرع المجلس في وضع التدابير اللازمة لجمع القمح من المزارعين.

وتوقع المجلس أن يجمع 5 آلاف جوال قمح زنة 100 كيلو من 50 ألف مزارع بمبلغ يتجاوز 17 مليار جنيه ويتم الجمع عبر فروع البنك الزراعي المنتشرة بولاية الجزيرة.

وأوضح أمين مال مجلس تنظيم مهن الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة عبد الكريم عبد الله أن هذه المساهمات تعزز الأدوار الوطنية لمزارعي الجزيرة في دعم جهود الدولة في مختلف المجالات لنهضة إنسان السودان.

وأكد رئيس مجلس إدارة تنظيم مهن الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة عبدالسلام الشامي الفكي دعمه للحكومة الانتقالية بزيادة الإنتاج للمحاصيل الغذائية والنقدية كافة لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. صحيفة السوداني المادة السابقة حملة توعوية مشتركة لمكافحة كورونا المقالة القادمة قحت: تهديد عضو المجلس العسكري المحلول يدخله تحت طائلة القانون

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