قحت: تهديد عضو المجلس العسكري المحلول يدخله تحت طائلة القانون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد القيادي في قوى الحرية والتغيير المحامي “المعز حضرة ” إن ما أدلى به عضو المجلس العسكري السابق الفريق أول ركن “صلاح عبد الخالق ” بمحاربة المؤسسة العسكرية لقوى الحرية والتغيير حال أرادت تسليم الرئيس المخلوع إلى المحكمة الجنائية الدولية يعتبر مخالفاً لقانون القوات المسلحة واعتبر أن التهديد الذي أطلقه يدخله تحت طائلة القانون. وكان “عبد الخالق” قد قطع في حوار صحفي مع صحيفة (المجهر) أمس (الأربعاء) بأن المؤسسة العسكرية لن ترضى بتسليم “البشير” للمحكمة الجنائية وأن تسليمه حط أحمر، ولو الحرية والتغيير أرادت أن تحاربنا فلتحاربنا، وقال إن ما تشهده البلاد حالياً ربما يقود مغامرين من المؤسسة العسكرية لوضع حد له عبر انقلاب.