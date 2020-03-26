زعيم أنصار الله: الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة حققت التوازن الرادع مع السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال زعيم أنصار الله ، عبد الملك الحوثي، مساء اليوم الخميس 26 مارس/آذار، إن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تمكنت من تحقيق التوازن الرادع مع السعودية وقوى التحالف.

وجاءت تصريحات الحوثي في خطاب نقلته قناة “المسيرة” اليمنية الموالية لأنصار الله.

وقال الحوثي في خطابه: “اليوم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في مداها البعيد ودقتها في الإصابة وقدرتها التدميرة ثبتت توازن الردع”.

ودعا زعيم أنصار الله التحالف العربي في اليمن إلى إعادة النظر في علاقته مع جماعته.

وتابع الحوثي “على تحالف العدوان الاستفادة من إخفاقاته في كل المجالات بعد أن بات تقييم الكل على ذلك، والحالة الاقتصادية التي يعاني منها النظامان السعودي والإماراتي هي مرحلة أزمة وتراجع مستمر”.

واستمر بقوله “الإخفاق العسكري السعودي واقع رغم الحماية والسخرية والابتزاز الأمريكي، فمن يسعى لإذلال الشعب اليمني فهو يسعى للخيال والسراب”.

واستدرك قائلا “أدعو تحالف العدوان لوقف عدوانه ورفع الحصار بشكل واضح وقرار صريح وبشكل عملي”.

وقال زعيم أنصار الله “شهدت اليمن لـ5 سنوات أعنف حرب على وجه المعمورة وأشرس عدوان على وجه الدنيا استهدف شعبنا بإشراف أمريكي بتنفيذ سعودي وحلفائه”، مضيفا “قابل العدوان صمود أسطوري وثبات لا مثيل له في تاريخ شعبنا العزيز”.

وقال عبد الملك الحوثي: “كل مؤامرات العدوان فشلت وما تحقق له هي أهداف محدودة وغير مضمونة باحتلال بعض المناطق”

وتابع “أول نتائج الصمود هو تماسك الدولة والمجتمع والمكونات الجادة ضد العدوان”.

وواصل قائلا “المجتمع الدولي ساهم في خذلان الشعب والوقوف إلى جانب العدوان عدا عن مراجعة بعض الدول مؤخرا لمآلات الأحداث”.