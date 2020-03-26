اتحاد الكرة : سوداكال لم يعتمد رئيساً للمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ونائب رئيس اللجنة القانونية، محمد سليمان حلفا، إنّ رئيس نادي المريخ آدم عبد الله سوداكال لم يتمّ اعتماده رسميًا رئيسًا للنادي حتى اللحظة.

وأوضح أنّ هناك إجراءات رسمية يجب أنّ تتم حتى يتم اعتماده في رئاسة نادي المريخ.

وتابع” صحيح أنّ سوداكال يحمل قرارًا من المحكمة، وهذا لا غبار عليه، وفاز بأمر الجمعية العمومية للنادي غير أنّه لم يكمل الإجراءات الرسمية التي تؤكّد أحقيته برئاسة النادي.

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وكشف حلفا عن أنّ نادي المريخ سيكون معرضًا لعقوباتٍ انضباطية من قبل الاتحاد العام لكرة القدم وفق النظام الأساسي الخاص به لعدم تعامله مع خطابات الاتحاد فيما يتعلّق بالجمعية العمومية.

وقال محمد حلفا في تصريحاتِ إعلامية إنّ اتحاد الكرة أعلن في وقتٍ سابق بطلان الجمعية العمومية الخاصة بنادي المريخ لعدم اتباعه الطرق السليمة.

وتابع” النظام الأساسي الذي أجازه نادي المريخ سابقًا باطل لعدم استناده على القانون لأنّ المجلس لا يحق له تعيين لجان خاصة بالعضوية أو الانتخابات”.

وقال حلفا في سياق حديثه إنّ المجلس الحالي عمل على إجراء جمعية عمومية غير صحيحة بتكوينه لجان للعضوية والانتخابات لافتًا إلا أنّ هذه الخطوة خالفت النظام الأساسي للعام 2008.