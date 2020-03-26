الصدر يتحدث عن “رسائل سماوية” وراء “كورونا” ويوجه عاجلة إلى 3 دول عربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إن هناك ما أسماها “رسائل سماوية” وراء فيروس “كورونا” المستجد، داعيا إلى وقف الحروب في عدد من الدول.

وأوضح الصدر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن “الرسالة الأولى التي نستطيع أن نفهمها من الوباء هي: أيها المسلمون العرب، كفاكم حربا، في سوريا، وفي اليمن، وفي ليبيا، وفي غيرها”.

وأضاف: “إنكم إن تراحمتم فقد يرحمكم الله إن لم يفت الأوان.. ولات حين مندم”.