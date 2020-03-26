شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إن هناك ما أسماها “رسائل سماوية” وراء فيروس “كورونا” المستجد، داعيا إلى وقف الحروب في عدد من الدول.
وأوضح الصدر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن “الرسالة الأولى التي نستطيع أن نفهمها من الوباء هي: أيها المسلمون العرب، كفاكم حربا، في سوريا، وفي اليمن، وفي ليبيا، وفي غيرها”.
وأضاف: “إنكم إن تراحمتم فقد يرحمكم الله إن لم يفت الأوان.. ولات حين مندم”.
كانت هذه تفاصيل خبر الصدر يتحدث عن “رسائل سماوية” وراء “كورونا” ويوجه عاجلة إلى 3 دول عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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