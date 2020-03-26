تاركو تنظم رحلاتها الداخلية اليوم عبر صالة المغادرة العالمية2

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أعلنت شركة مطار الخرطوم الدولي بأنه ووفقاً لقرار تعليق سفريات الطيران الداخلية إعتباراً من فجر الجمعة 27 مارس 2020 فقد تقرر أن تكون جميع رحلات شركة تاركو إلي الولايات المقرر لها اليوم الخميس من صالة المغادرة العالمية رقم 2 ، حيث يبدأ الميزان في السادسة صباحاً..

و نوهت الشركة بحسب سونا إلى أن بقية الشركات المغادرة في ذات اليوم ستكون إجراءاتها في صالة السفريات الداخلية (الحج والعمرة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)