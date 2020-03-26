التاريخ: 26-مارس-2020
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أعلنت شركة مطار الخرطوم الدولي بأنه ووفقاً لقرار تعليق سفريات الطيران الداخلية إعتباراً من فجر الجمعة 27 مارس 2020 فقد تقرر أن تكون جميع رحلات شركة تاركو إلي الولايات المقرر لها اليوم الخميس من صالة المغادرة العالمية رقم 2 ، حيث يبدأ الميزان في السادسة صباحاً..
و نوهت الشركة بحسب سونا إلى أن بقية الشركات المغادرة في ذات اليوم ستكون إجراءاتها في صالة السفريات الداخلية (الحج والعمرة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تاركو تنظم رحلاتها الداخلية اليوم عبر صالة المغادرة العالمية2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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