حالة اشتباه بكورونا بالبحر الأحمر لسودانية قادمة من دولة عربية

التاريخ: 26-مارس-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة Advertisements رصدت السلطات الصحية بولاية البحر الأحمر اليوم حالة اشتباه بفايروس كورونا لسيدة سودانية قادمة من دولة عربية. وفي تصريحات إعلامية بحسب سونا أوضحت دكتورة زعفران الزاكي المدير العام للقطاع الصحي بالولاية أن الجهات المختصة تعاملت مع الحالة وفق الإجراءات الصحية اللازمة وتم أخذ عينات وإرسالها إلى المعمل القومي (إستاك) بالخرطوم وعزل الحالة وفقاً لإجراءات الحجر الصحي.

من ناحية ثانية تم تجهيز معقم لليدين وتوزيعه بالمجان على المواطنين وذلك في إطار مبادرة صيادلة البحر الأحمر لمجابهة فايروس كورونا بالولاية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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