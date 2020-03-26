تخصيص دار “الوطني” بسنجة مركزاً للعزل

أكد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار المكلف د. علم الهدى أبو كليب، أن وزارته تسلمت مقر المؤتمر الوطني بسنجة وستخصصه مركزاً للعزل مؤقتاً استعداداً لأي طارئ في جائحة كورونا التي عمت كل العالم، مؤكداً أن ولاية سنار لم تسجل أية حالة حتى الآن، وأن إدارة الطواريء والأوبئة تتابع وضع العائدين من خارج البلاد وهم في منازلهم، داعياً المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وتنفيذ الإرشادات المطلوبة التي تأتيهم من الوزارة.

من جهته أكد د. محمد صلاح مدير المعامل وبنوك الدم بالوزارة رئيس مركز العزل بحسب صحيفة آخر لحظة، أن الترتيبات جارية لتجهيز مركز العزل بالأجهزة والمعدات وكل متطلباته، داعياً الجميع للتكاتف والالتزام بالتوجيهات لمحاربة جائحة كورونا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)