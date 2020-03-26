إيقاف توثيق الشهادات الجامعية بمكتب القبول

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيقاف كافة إجراءات وخدمات تقويم وتوثيق الشهادات الجامعية التي تقدم للطلاب عبر مكتب إدارة القبول وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق التاسع والعشرين من مارس 2020 ولحين إشعار آخر .

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ويأتي قرار إيقاف الخدمة بحسب سونا تجاوباً مع حالة الطوارئ الصحية التي أعلنها مجلس الوزراء بمنع التجمعات وحركة وازدحام الجمهور بمواقع العمل مع الالتزام بكافة الإرشادات والإجراءات الاحترازية والاستباقية منعاً لانتشار فيروس كورونا .

وأكدت الوزارة أن معاودة العمل ومزاولته مرة أخرى مع الجمهور والطلاب مرتبط بانتهاء حالة الطوارئ الصحية بالبلاد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)