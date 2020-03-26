الصناعات الدفاعية تقاوم “كورونا”

التاريخ: 26-مارس-2020
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دفعت منظومة الدفاعات الصناعية بمساهمات لمجابهة جائحة كورونا تمثلت في أجهزة فحص، إضافةً إلى مواد تعقيم للأسطح والأيادي متعددة الاستخدام، وذلك في إطار خطتها الرامية لإسناد مكافحة خطر كورونا.
جاء ذلك لدى لقاء نائب المدير العام لتطوير المنتجات والخدمات المدنية المهندس الجيلي تاج الدين أبو شامة، بمقر المنظومة بوكيل وزارة الثروة الحيوانية د. عادل فرح، الذي أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه منظومة الصناعات الدفاعية في مجالات إسناد الاقتصاد وتطويره.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، أعرب فرح عن تقديره للمجهودات والمبادرات التي تقدمها المنظومة للصادرات السودانية خصوصاً في عملية تطوير اللحوم وتحسين النسل وتربية الماشية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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